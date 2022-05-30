İlk kez T24'te | Aslı Atasoy'dan "Gezi 9 Yaşında" belgeseli - Haberler

Gazeteci Aslı Atasoy tarafından yapılan 'Gezi 9 Yaşında' isimli belgesel T24'de ilk kez yayınlanıyor.

Gezi sürecini tanıklıklarla anlatan belgeselde Foti Benlisoy, Güneş Duru, Gürcan Öztürk, Haluk Kalafat, İbrahim Aydın ve Özgür Karaduman'ın konuşmaları yer alıyor.

Sürecin her aşamasına tanık olmuş gazeteci, yazar, müzisyen ve aktivistlerin gözünden 28 Mayıs 2013 yılında başlayan Gezi anlatılıyor.

DailyMotion.com / Kültür Sanat