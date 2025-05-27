İlhan Şeşen İçin Duygusal Veda Töreni

İlhan Şeşen İçin Duygusal Veda Töreni
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Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Törende Şeşen'in dostları ve yakınları duygusal konuşmalar yaptı, gözyaşları döküldü.

Usta sanatçı İlhan Şeşen'e veda töreni

İSTANBUL - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi. Törene Şeşen'in ailesi başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 76 yaşındaki Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi. Törene Şeşen'in ailesi başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı. Törene katılanlar arasında Türk müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve ünlü sanatçı Kenan Doğulu da vardı. Sabah saatlerinde başlayan törende, Şeşen'in dostları ve yakınları sahneye çıkarak duygusal konuşmalar yaptı. Tören boyunca zaman zaman gözyaşları döküldü, sanatçının sevilen şarkıları hep birlikte söylendi.

"Hayallerinin peşinde koşmayı başarmış bir insan, ona şahit olmak güzeldi"

İlhan Şeşen'in Kızı Melis Şeşen, "Hayallerinin peşinde koşmayı başarmış bir insan, ona şahit olmak güzeldi. Son anlarında annem ve kardeşim yanındaydı, Ben İngiltere'deydim, iki hafta önce gelebildim. Dördümüz, dört-beş gün aynı evde kalabildik. Aklı hep çok yerindeydi, biz muhabbet ederken bizi hep dinliyordu. Son anlarında bir kaç kere annemin adını söylemiş sonrasında da vefat etti." dedi.

CKM'deki törenin ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Kültür Sanat
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