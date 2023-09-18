Ilgın'da eski cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan eski cezaevinin kütüphaneye dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, projenin ilçeye değer katacağını ve gençlere kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan eski cezaevinin kütüphaneye dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Cezaevi Kitap Kafe Projesi olarak yeniden projelendirilen eski cezaevinin bulunduğu taş binanın ilçeye değer katacağını belirterek bu yapının gençlere kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazetecilere makamında açıklamalarda bulunan Başkan Ertaş, "Cezaevi restorasyon projemiz tamamlanmak üzere. 800 metrekare alanda kitap kafe, okuma ve çalışma alanı, sessiz kütüphane, çocuk sinema salonu, çocuk okuma salonu ve yetişkin kütüphane çalışmamız tamamlandı. Peyzaj ve trafik parkı düzenlemesinden sonra değerli hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız. Ilgın'ımıza ve özellikle çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.