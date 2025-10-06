İKÜ Sanat Galerisi'nde Yeni Sergi: 'Bir Sanatsever Portresi'

Haberler

İstanbul Kültür Üniversitesi, 2025-2026 sanat sezonunu 'Bir Sanatsever Portresi: İKÜ Akıngüç Koleksiyonu' sergisi ile açıyor. Sergi 8 Ekim'den 28 Kasım'a kadar devam edecek ve birçok usta sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2025-2026 sanat sezonunu 'Bir Sanatsever Portresi: İKÜ Akıngüç Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' başlıklı sergisi 8 Ekim'de açılacak. Sergi 28 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ün, 1940'lı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilik yıllarında başlayan ve bugün sayısı bini aşan resim, heykel, seramik, fotoğraf ve karikatürden oluşan koleksiyonunun yer aldığı sergi, 8 Ekim itibarıyla üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde bulunan sanat galerisinde başlayacak.

Naci Kalmukoğlu, Ayetullah Sümer, Hasan Kavruk, Levent Arşiray, Abidin Dino, Atilla Galatalı, İbrahim Balaban, Selim Turan gibi birçok usta sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşacağı Sergi 28 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
