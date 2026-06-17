Iğdır'da Muharrem ayı matemle anılıyor

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Iğdır'da vatandaşlar meydanlarda bir araya gelerek matem programlarına katıldı.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Iğdır'da vatandaşlar meydanlarda bir araya gelerek matem programları düzenledi. Muharrem ayının ikin gecesinde gerçekleştirilen programlarda, Kerbela hadisesi anıldı; Hz. Hüseyin ve beraberindeki Kerbela şehitleri için dualar edildi. Kent genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programlarında duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar Kerbela'da yaşanan acıları bir kez daha yad etti. Programlarda Vatandaşlar sine vurarak ağıtlar yaktı.

Öte yandan, Iğdır Ulu Camii'nin minareleri arasına Hazreti Muhammed'in "Hasan ve Hüseyin, cennet ehli gençlerinin efendileridir" hadisi yazıldı. Caminin minareleri arasına asılan hadis, vatandaşların dikkatini çekerken Muharrem ayının manevi atmosferine ayrı bir anlam kattı. Muharrem ayı boyunca kentte çeşitli matem ve anma programlarının devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı