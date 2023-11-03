İDOB'un Giselle Balesi Süreyya Opera Sahnesi'nde

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdiği Giselle Balesi, Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

İDOB, romantik balenin başyapıtlarından biri olan Gıselle balesinin prömiyerini, 27 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Eser, yarın akşam ise Kadıköy'de bulunan Süreyya Opera Sahnesi'nde meraklısıyla buluşacak. 2 perdeden oluşan eseri, Zeynep Sunal Öngün sahneye koydu.

Giselle Balesi, yarın akşamki temsilin ardından; 7 -15 Kasım ile 2 - 7 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde, 21 - 22 Kasım tarihlerinde yeniden Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

ESERİN KONUSU

Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan Gıselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağandışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli yapıtlarından biridir.

Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen Gıselle; Dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e delicesine aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alır. Eser, tüm bu 'imkansız aşk', 'zengin erkek - fakir kız' gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatırken; gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline gelmiştir.