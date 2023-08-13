İbrahim Kalkan'ın mezarı başında anma etkinliği düzenlendi

Şair, yazar ve oyuncu İbrahim Kalkan, mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından yad edildi. Vefatının ikinci yılında düzenlenen anma etkinliğinde Kalkan'ın hatıraları paylaşıldı ve dua edildi. Kalkan'ın kültür sanat camiasındaki önemi vurgulandı.

Şair, yazar ve oyuncu İbrahim Kalkan, mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından yad edildi.

Vefatının ikinci yılında Yenibosna Çobançeşme Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi, yakın dostları Kalkan'la ilgili hatıralarını paylaştı.

Programda konuşan yazar Mehmet Nuri Yardım, Kalkan'ın kültür sanat camiasında mümtaz bir yerde durduğuna işaret ederek, "Beyefendi kişiliğiyle, mütevazılığıyla, sanatkarlığıyla, şairliğiyle, aktörlüğüyle, dergiciliğiyle birçok alanda hizmetleri olmuştur." dedi.

Yardım, aynı zamanda Kalkan'ın Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ESKADER) yaklaşık 15 yıldır düzenlediği Babıali Sohbetleri'ne daima katıldığını belirterek, "Diyebilirim ki en çok devam edenlerden birisi İbrahim ağabeydi, bu toplantıları kaçırmazdı. Hep ufuk açan, yol gösteren, gerçekten faydalı konuşmalar yapar, milletin, memleketin hayrına çok güzel tekliflerde bulunurdu. Eserleriyle her zaman aramızda olacak, gönüllerde yaşayacak. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

" İbrahim Kalkan'a armağan kitabı yapma amacımız var"

Cağaloğlu Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Siyami Boylu da şunları kaydetti:

"İbrahim ağabeyle fuarda tanıştık. Keloğlan masalları, şiir kitapları vardı, bir de hikaye kitabı var, onları bastık. Çok iyi bir adamdı, yayımcı yazar ilişkisinden ziyade kadim dost, abiydi. Fuarlarımıza geldi çok kez. 15'e yakın imza gününe katıldı. Ender bulunacak insanlardan. İnşallah tüm kitaplarını yayımlamak istiyoruz. Bir de İbrahim Kalkan'a armağan kitabı yapma amacımız var. İbrahim abinin yakın dostlarını armağan kitapta bir araya getirmek ve onunla yaşadıklarını, onun hakkındaki düşüncelerini anlattırmak istiyoruz."

İbrahim Kalkan'ın kızı Elif Kalkan Ertürk de babasıyla ilgili anma kitabına aile olarak sıcak baktıklarını söyledi.

Yönetmen Nazif Tunç ise "İbrahim ağabeyle ilk defa 2004 senesinde çalıştım. Daha önce oyuncu olarak ismini biliyorduk. Fakat ilk defa birlikte çalışmak ' Baba Evi' adlı filmde bizlere nasip oldu. Baba Evi'nden sonra arka arkasına 2015 yılına kadar yaklaşık 20'ye yakın televizyon filmi çektik. Her bölümde çok gerçekçi temsilleri, aile babası, çocukları için mücadele eden, uğraşan, onların getirdiği sıkıntılara göğüs geren rollerde oynadı." diye konuştu.

Kalkan'la 2015'ten sonra sinema filmlerinde çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları anlattı:

"İbrahim abi vefat etmeden evvel 4 tane önemli sinema filmimizde oynadı. Bunlardan birisi Rasim Özdenören'in bir hikayesinden uyarlanan 'Güller' adlı filmidir. İkincisi Taner Tunç'un yönettiği 'Yaralı Keklik' diye yine baba karakterini oynadığı filmdi. Üçüncüsü de Fatih Özcan kardeşimizin Türkiye'de ve uluslararası festivallerde ödüller alan 'Mavzer' adlı sinema filmiydi. En son olarak da 'Karınca' adlı filmle yine İbrahim abimle çalışmak bana nasip oldu. Orada bir terör örgütü tarafından ayartılmış, kandırılmış bir kızın dedesini oynayarak sinemadaki defterini güzel bir şekilde kapadı. Hakikaten de oynadığı karakterlerin hepsi unutulmaz karakterlerdi. Hepsinin hakkını verdi. Şiirde, tiyatroda, edebi yazılarında, insanlık olarak dostlarına, arkadaşlarına hakkını verdi. Rabbim ona ve eşi Naciye hanıma rahmetini arttırsın."

Programda ayrıca Kalkan'ın yakın dostlarından Reşat Şen, Ahmet Yabuloğlu ve Muhsin Karabay da düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

İbrahim Kalkan kimdir?

Çorum'un Osmaniye Köyü'nde 1949'da dünyaya gelen Kalkan, 1966'da İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğuna başladı.

Kalkan, "Set Oyuncuları" adıyla kurduğu tiyatro topluluğuyla "Suçlu Kim", "Kızıl Azap", "Mahallede Şenlik Var" adıyla kendi yazdığı oyunlarını sahneledi.

"Gönül Şarkıları", "Suya Düşen Gölgeler", "Ay Işığı Kan Kırmızı" isimli şiir kitapları da olan usta oyuncu, okullara yönelik, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Malazgirt, Söğüt, Fetih, Çanakkale ve Ankara konulu piyesler kaleme aldı.

Birçok film ve dizide rol alan Kalkan, 1987'den itibaren sinemada Minyeli Abdullah, Hasret, Halvet, Süleyman Nazif Belgeseli, Baba Evi, Bayram, Şark Kahvesi, Bizim Ev, Şengül Konağı gibi film ve dizilerde önemli roller üstlendi.

Kalkan'ın "Keloğlan Masalları", "Selahaddin Eyyubi", "Onlardan Biri", "Kahramanlarımız Şeyh Şamil", "Gökteki Ay Üşüyor", "Keloğlan'ın Fendi", "Muhabbet Faslı", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Alparslan", "Ayrılık Vakti" ve "Medeniyet Belgesi Sanat" isimli kitapları da bulunuyor.