HATAY (İHA) - Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

HATAY - Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanan Hıdrellez Bayramı, Hatay'ın Samandağ İlçesi Deniz sitesinde bulunan Hızır makamına ve çevresinde bulunan Hızır alanına gelen vatandaşlar tarafından kutlandı.

Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda ilk olarak ateşler yakılarak üzerinden atlanıldı. Daha sonra barış, kardeşlik ve bolluk için dilekler tutuldu. Kağıda yazılan dilekler vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

Hataylıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda insan tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Hıdrellez kutlamaları sabahın ilk ışıklarında son bulacak.