Koreli yazar Hwang Bo-Reum, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki söyleşide konuşan başarılı yazar, birçok dile çevrilen ve bir gecede satış listelerinin üst sıralarına yerleşen "Hyunam-Dong Kitabevi", "Sade Bir Hayat" ve "Kitapların İyileştirme Gücü" adlı eserlerini ve yazarlık serüveninin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Hwang Bo-Reum, yazarlık serüveninden önce bir cep telefonu firmasında çalıştığını ancak bu işin kendisini mutlu etmediğini belirterek, bir süre sonra istifa ettiğini söyledi. İstifanın ardından kendisine 10 yıllık bir deneme süresi tanıdığını aktaran yazar, "Beni en mutlu edecek şeyi bulmak için daha önce hiç yapmadığım şeyleri denedim ve sonunda en rahat edeceğim alanı keşfetmeye çalıştım." dedi.

"Kitapların İyileştirme Gücü" kitabında yer verdiği okuma yöntemlerine de değinen Hwang Bo-Reum, uzun saatler yerine kısa ama sürekli okumanın önemine işaret ederek, "İki saatlik okumalar değil, 10 dakikalık kısa araları hayatınıza nasıl katacağınızı anlatmak istiyorum. Kendimi nasıl geliştirdiğim sorulursa, saçlarımı kuruturken bile kitap okuduğumu söylerim." diye konuştu.

"Okurlar, kitabın kapağını kapattığında iyi hissetsin istedim"

En çok okunan kitaplarından Hyunam-Dong Kitabevi'ni yazarken okurlarına iyi hissettirmeyi amaçladığını söyleyen yazar Hwang Bo-Reum, şunları kaydetti:

"Bu kitabı yazarken okurlar kitabı bitirip kapağını kapattığında iyi hissetsin istedim. Geri bildirimlerde kitabın onlara güç verdiğini söylediler. Bir okur, 'İhtiyacım olduğunu bilmediğim bir teselli aldım.' diye yazmıştı. Hepimizin teselliye ihtiyacı var."

Koreli yazar, Hyunam-Dong Kitabevi eserini kaleme alırken bir kitabevi ziyaretinden ziyade okuduklarından beslendiğinin altını çizerek, "Kore'de kitabevi işleten yöneticilerin hatıra kitaplarını okudum. Deneyimlerinden ve hayalimden yola çıkarak, detayları tek tek notlar alarak oluşturdum." değerlendirmesinde bulundu.

Okurların yoğun ilgisi gösterdiği kitabın devamına yönelik sorular aldığını aktaran Hwang Bo-Reum, "Başta böyle bir düşüncem yoktu ama artık çok fazla soru geliyor. Devam kitabını yazmazsam okurların karakterlerle kurduğu duygusal bağa zarar verebilirim gibi hissediyorum." dedi.

Hwang Bo-Reum, yakın gelecekte yayımlanması planlanan yeni bir roman üzerinde çalıştığına işaret ederek, "Geçen yazdan beri ikinci romanımı yazıyorum. Yayınevine yakında teslim edeceğime dair söz verdim. Umarım gelecek yaz yayımlanmış olur. Bu romanın Türkçeye çevrilip çevrilmeyeceğini henüz bilmiyorum. Umarım çevrilir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ziyaretinin kendisi için anlamlı olduğunu vurgulayan başarılı edebiyatçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye gelmeden önce bana Türkiye'deki okurların beni beklediğini söylemişlerdi. Türkiye'ye gelirken ben de okurlarımı görmeyi bekliyordum. Söyleşi sırasında söylediğim her söze içtenlikle karşılık verdiğiniz ve imza alırken geçen o kısa anlarda bile benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim."