Hüsnü Şenlendirici Dünya Düzce Günleri'nde Sahne Aldı
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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliği kapsamında ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sevenleriyle buluştu. Anıt Park Meydanı'nda gerçekleşen konserde Şenlendirici'ye kalabalık bir izleyici kitlesi eşlik etti. Etkinliklerin 7. gününde ise Bilal Sonses sahne alacak.
Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.
Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 6. gününde klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Meydanı dolduran kalabalık, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti.
Dünya Düzce Günleri'nin 7. gününde ise Bilal Sonses sahne alacak.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Kültür Sanat