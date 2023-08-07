Hüsnü Şenlendirici Dünya Düzce Günleri'nde Sahne Aldı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliği kapsamında ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sevenleriyle buluştu. Anıt Park Meydanı'nda gerçekleşen konserde Şenlendirici'ye kalabalık bir izleyici kitlesi eşlik etti. Etkinliklerin 7. gününde ise Bilal Sonses sahne alacak.