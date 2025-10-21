Haberler

Hüseyin Özdemir'e Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ünvanı

Burdur'da 16 türkü bestelemiş Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı aldı. Uzun yıllar sağlık memurluğu yaptıktan sonra müziğe yönelen Özdemir, eserlerini radyo ve televizyonlarda da seslendirdi.

BURDUR'da sözlerini yazıp bestelediği 16 türkü ile bilinen Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Özdemir (65), Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı aldı.

Kentte sağlık memuru olarak 28 yıl görev yaptıktan sonra 2007'de emekli olan Hüseyin Özdemir, çocukluğunda ilgi duyduğu Türk halk müziğine yöneldi. Türkü sözleri yazıp, besteleyen Özdemir'in 16 türküsü, TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu'ndan onay aldı. Özdemir, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'na müracaat etti. Değerlendirme sonucu kurul kararıyla, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı alan Özdemir'e, kartını Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Tokat teslim etti.

Çocukluğunda ilgi duyduğu müziğe yöredeki Türk halk müziği sanatçılarının teşvikiyle başladığını anlatan Özdemir, 2019'dan itibaren kendi eserlerini icra ettiğini belirtti. Radyo ve televizyonlarda eserlerini seslendirme fırsatı bulduğunu anlatan Özdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı almak için müracaat ettim. Yapılan mülakat sonucu bu ünvanı almaya hak kazandım. Kartımızı Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Tokat Beyden teslim aldık" dedi.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
