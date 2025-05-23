Hülya Koçyiğit Gençlerle Birlikte 'Gelin' Filmini İzledi

TÜRK Sineması'nın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bahar şenlikleri etkinliği kapsamında öğrenciler ve huzurevi sakinleriyle birlikte 1973 yılında vizyona giren ve kendisinin de rol aldığı 'Gelin' filmini izledi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Yeşilçam afiş koleksiyoneri Serdar Kürkbaba'nın arşivindeki kendisinin rol aldığı 36 filmin afişleriyle hazırlanan sergiyi gezdi. Daha sonra kendisinin de rol aldığı 1973 yapımı 'Gelin' filminin gösterimi için öğrenciler ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Şenliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Koçyiğit, gençlerin varlıklarıyla kendisine her zaman umut verdiğini dile getirdi. Gençlerin ülkenin geleceğini inşa edecek parlak zihinler olduğunu ve topluma yol gösterecek olan bireyler olduğunu aktaran Koçyiğit, şunları söyledi:

"Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatana emanet ettiği kıymetli gençlersiniz. Ben sanatla büyüyen, sanatanı içinde yaşayan bir insanım. Oyunculuğa başladığımda çok gençtim. Sinemanın bir insanın hayatına ne kadar dokunabileceğini, bir insanın kalbine giden yolun ne olduğunu yaşayarak öğrendim. Sanatın insanın ruhunu besleyen, toplumu birleştiren büyük bir gücü olduğunu hep hatırlayın. Sizler mühendis, bilim insanı, yazılımcı, tasarımcı ya da girişimci olabilirsiniz. Hangi alanda olursanız olun üretkenliğinizde, hayal gücünüzde ve yaptığınız işe duyduğunuz saygıda adeta bir sanatçı ruhuyla çalışın. Önemli olan yaptığınız işi sevgiyle ve sorumluluk duygusuyla yapmalısınız. Kendinizi tanıyın. Ne istediğinizi keşfedin. Korkmayın, hatalar sizi siz yapan dönemlerdir. Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin. Tabii dünyaya da açık olun. En önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var. Sizlere güzel bir şenlik diliyorum. Eğlenin dinlenin ama bir yandan da düşünmeyi hiç bırakmayın. Çünkü düşünen gençler bu ülkenin en büyük hazinesidir."

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise eski Yeşilçam filmlerinin hayata dair gerçekleri gözler önüne sunduğu için çok değerli olduğunu söyledi.

Hülya Koçyiğit'e hediyeler verilmesinin ardından film gösterimine geçildi. Seyircilere, yazlık sinema klasiği olan patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi.