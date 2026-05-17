Sivas-Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık anısı Sivas'ta canlandı

Sivas Valiliği, 1976 yapımı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Hülya Koçyiğit ile yeniden canlandırdı. Nostaljik yolculuk büyük beğeni topladı.

SİVAS Valiliği, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan 1976 tarihli 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı.

3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen, Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası' arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için hazırlanan özel çalışma, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Sivas Valiliği sanal medya hesaplarında paylaşıldı.

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla Sivas kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, 50 yıl önce rol aldığı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini yeniden yaşadı. Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas Caddelerinde geçmişin izleri yeniden canlandırıldı.

Sivas Valiliği sanal medya hesaplarından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bir film karesinden süzülüp gelen hatıra. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı."

Duygusal atmosferi ve nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sanal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
