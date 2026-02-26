'Hu Der Hacılar' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

Türkiye'de son günlerin en popüler eseri haline gelen Celal Karatüre'nin "Hu Der Hacılar" ilahisi, sınırları aşarak küresel bir fenomene dönüştü.

Şarkının başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünyanın dört bir yanından gelen ilginç görüntülerle destekleniyor.

WASHİNGTON'DA İLAHİ SESLERİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran son görüntüler, ABD'nin başkenti Washington'daki bir şantiyeden geldi. Amerikalı inşaat işçilerinin, telefonlarından Celal Karatüre'nin klibini izleyerek "Kabe'de hacılar hu der Allah" sözlerine tempo tutup eşlik ettikleri görüldü. İşçilerin ilahinin ritmine uyum sağlaması, eserin evrensel bir ilgi gördüğünün kanıtı oldu.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Yayınlandığı andan itibaren trend listelerine hızlı bir giriş yapan çalışma, ulaştığı izlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girdi.