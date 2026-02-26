Haberler

"Hu Der Hacılar" dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

'Hu Der Hacılar' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti Haber Videosunu İzle
'Hu Der Hacılar' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Celal Karatüre'nin 'Hu Der Hacılar' ilahisi, Türkiye'deki popülerliğinin yanı sıra küresel bir fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. ABD'nin başkenti Washington'daki bir şantiyede çalışan Amerikalı işçilerin, ilahinin klibini izleyerek eşlik ettikleri görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Celal Karatüre'nin 'Hu Der Hacılar' ilahisi, ABD'nin Washington kentindeki bir şantiyede Amerikalı inşaat işçileri tarafından izlenip eşlik edildi.
  • 'Hu Der Hacılar' ilahisi, Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşti.
  • 'Hu Der Hacılar' ilahisi, dünya genelinde ilk 10 listesine girdi.

Türkiye'de son günlerin en popüler eseri haline gelen Celal Karatüre'nin "Hu Der Hacılar" ilahisi, sınırları aşarak küresel bir fenomene dönüştü.

Şarkının başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünyanın dört bir yanından gelen ilginç görüntülerle destekleniyor.

WASHİNGTON'DA İLAHİ SESLERİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran son görüntüler, ABD'nin başkenti Washington'daki bir şantiyeden geldi. Amerikalı inşaat işçilerinin, telefonlarından Celal Karatüre'nin klibini izleyerek "Kabe'de hacılar hu der Allah" sözlerine tempo tutup eşlik ettikleri görüldü. İşçilerin ilahinin ritmine uyum sağlaması, eserin evrensel bir ilgi gördüğünün kanıtı oldu.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Yayınlandığı andan itibaren trend listelerine hızlı bir giriş yapan çalışma, ulaştığı izlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım

Gençlerin hayatını karartan illet için kolları sıvadı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı

Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi komşuyu karıştırdı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu