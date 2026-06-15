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Tavaslı Yörük kızı Hollanda'da Türk ezgilerini yaşatıyor

Tavaslı Yörük kızı Hollanda'da Türk ezgilerini yaşatıyor
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Denizli'nin Tavas ilçesinden Hollanda'ya göç eden Yörük kızı Yeşim Mutun, yaptığı müziklerle Türk kültürünü Avrupalılara tanıtıyor. Üçüncü single'ı 'Sadece Bir Defa'yı çıkaran Mutun, değerlerine sahip çıktığını belirtiyor.

DENİZLİ (İHA) – Yaşamını Hollanda'da sürdüren Tavaslı gurbetçi Yörük kızı, yaptığı müziklerle Türk kültürünün tanıtımına destek sağlıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdulu Mahallesi'nden olan Yörük kızı Yeşim Mutun, yaşamını sürdürdüğü Hollanda'da yaptığı müziklerle Türk esintilerini Avrupalılara dinletiyor. Daha öncesinden de single çalışmaları bulunan Yeşim Mutun, yeni eseriyle beğeni topladı.

Yeni eseri hakkında açıklamalarda bulunan Yeşim Mutun, "Geçtiğimiz günlerde üçüncü şarkımı çıkarttım. İsmi 'Sadece Bir Defa' olan bu eserin söz ve müziği bana ait. Çocukluğum gelen bir tutku şarkı sözleri yazmak ve söylemek. Klipini Hollanda'nın Utrecht şehrinde çektik. Değerlerimize sahip çıkmak adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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