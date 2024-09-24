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Hobisi ile Sağlığına Kavuşan Kadın, Meslek Sahibi Oldu

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Manisa'da yaşayan 70 yaşındaki Fevziye Katırcı, su kabağı tasarımı ile sağlık sorunlarını aştı ve 36 ilacı bıraktı. 12 yıldır hobisi sayesinde hem sağlığını geri kazandı hem de el emeği ile geçimini sağlıyor.

Hobisi sayesinde hem sağlığına kavuştu hem meslek sahibi oldu

Manisa'da yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle günde 36 ilaç kullanan kadın su kabağı hobisi ile

MANİSA - Manisa'da su kabağı tasarımcılığı yapan 70 yaşındaki Fevziye Katırcı, sağlık sorunlarını hobisi ile yendi. Kullandığı 36 ilacı bıraktığını belirten Katırcı, su kabağını süs eşyasına dönüştürerek hem sağlığına kavuştu hem de meslek sahibi oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da 12 yıldır su kabağı tasarımcısı olarak çalışan Fevziye Katırcı, hobisi sayesinde hastalıklarını yendiğini söyledi. Ham olarak elde ettiği su kabaklarını süs eşyasına çeviren 70 yaşındaki Fevziye Katırcı, el emeği ile geçimini de sağlıyor. Hobisi sayesinde sağlığına da kavuştuğunu dile getiren Fevziye Katırcı, "Ben bu işi 12 yıldır yapıyorum ama profesyonel olarak 7 yıldır yapıyorum. Bu iş bana sağlık yönünden çok şey kazandırdı. Nasıl anlatayım. Önceden 36 tane hap içiyordum. Bu haplar beni kötü hale getirmişti. Artık masalarda uyumaya başlamıştım. Evde başımı kaldıramıyordum. Bu iş beni çok rahatlattı. O haplardan kurtuldum. Bana manevi çok büyük faydaları oldu. Allah'ım herkese böyle güzel şeyler nasip etsin. Ben çok memnunum" şeklinde konuştu.

"Telle çivinin aşkı filografi"

Su kabağı tasarımcılığının büyük emek istediğini dile getiren Katırcı, "Bu kabaklar bana ham vaziyette geliyor. Bu kabaklar kuruduktan sonra biz bunları ıslatıyoruz. Önce kazıyarak dış zeminini temizliyoruz. Kuruduktan sonra da eğer lamba yapacaksak altını 3,5-7 cm ebadında açıyoruz. Değişik aparatlar var bu aparatlarla bunların içini temizliyoruz. Değişik işlemlerden geçirdikten sonra desenlerle süsleyerek makinemizle değişik şekiller vererek süslüyoruz. Büyük emek isteyen bir iş. Ben filografi de çalıştım. Çivi çakarak telle örüyoruz. Telle çivinin aşkı diyoruz bu çalışmaya" şeklinde konuştu.

Hobisi ile Sağlığına Kavuşan Kadın, Meslek Sahibi Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Kültür Sanat

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