Hisarcık'ta bayrak tasarım sergisi açıldı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sergi açıldı.
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen "Türk Bayrağı Tasarımı" etkinliği çerçevesinde öğrenciler, farklı malzemeler kullanarak kendi yorumlarını kattıkları bayrak tasarımları hazırladı. Ortaya çıkan eserler okulda sergilenirken, serginin açılışı Kaymakam Erkan Atam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci tarafından gerçekleştirildi.
"Maarifin Kalbinde Çocuk" Nisan ayı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen sergi, öğrencilerin hem becerilerini ortaya koymalarına, hem de milli değerlere olan bağlılıklarını pekiştirmelerine katkı sağladı. - KÜTAHYA