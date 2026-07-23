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Hisarcık İlçe Hastanesi'nde geleneksel lokma hayrı

Hisarcık İlçe Hastanesi'nde geleneksel lokma hayrı
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Kütahya'nın Hisarcık İlçe Hastanesi personeli, geleneksel lokma hayrı düzenleyerek yaklaşık 2 bin 500 kişiye ikramda bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikram edilirken, etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişiye ikramda bulunuldu.

Hastane yetkilileri, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen lokma hayrının, hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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