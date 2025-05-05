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Hıdırellez Şenliklerinde Hüsnü Şenlendirici Rüzgarı

Hıdırellez Şenliklerinde Hüsnü Şenlendirici Rüzgarı
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Bursa'da düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle çaldığı ezgilerle Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından Hıdırellez Şenlikleri kapsamın Merinos Kültürpark'ta etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Bursa'ya gelen ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çaldığı ezgilerle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye, Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' şarkısıyla başlayan Şenlendirici, Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla sürdürdü. Klarnetiyle çaldığı ezgilerle zaman zaman izleyenleri duygulandıran Şenlendirici, Sibel Can'ın seslendirdiği 'Lale Devri' şarkısıyla konserini sonlandırdı.

Bursalıların ayakta alkışladığı Şenlendirici'ye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından plaket takdim edildi.

Haber-kamera: Barış YILMAZ- Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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