Haberler

Hıdırellez geleneği yüzlerce yıllık ritüellerle yaşatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez, geniş bir coğrafyada yüzyıllardır süregelen geleneklerle kutlanıyor.

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez, geniş bir coğrafyada yüzyıllardır süregelen geleneklerle kutlanıyor.

Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olduğuna inanılan 6 Mayıs, Anadolu ve komşu coğrafyalarda bolluk, bereket ve dayanışmanın simgesi kabul ediliyor.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak çalışmasıyla 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne dahil edilen Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayan ritüellerle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Dayanışma ve kardeşliği pekiştiriyor

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alimcan İnayet, Hıdırellez'in Türk dünyasının ortak değerlerinden biri olduğunu, sosyal dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade etti.

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan bu bayramın Türkiye'den Balkanlar'a, Azerbaycan'dan Irak ve Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla yaşatıldığını belirten İnayet, Hıdırellez'in halk dilinde Hızır ve İlyas isimlerinin birleşmesiyle oluştuğunu, inanca göre bu iki ismin 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının altında buluştuklarını anlattı.

İnayet, bu geleneğin binlerce yıllık süreçte eski Anadolu, Mezopotamya ve Yunan mitolojilerindeki bahar kutlamaları ile İslam ve Hristiyanlık inanç sistemine ait kültlerin yoğrulmasıyla ortaya çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hıdırellez, farklı inanç sistemlerine ait unsurların birleştirilmesi ve sentez edilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir terkiptir. Bu terkip, Türk kültürünün eşsiz, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı özelliğini göstermektedir. İçeriğinde ağaç, su, ateş, mezar ziyareti, kıra çıkma ve kurban gibi eski Türk inanç sistemine özgü unsurlar ile İslam folklorundaki Hızır ve İlyas kültü bulunmaktadır. Türkler, İslamiyet öncesi Türkistan Türk kültüründeki bahar merasimlerini İslam folkloru ve bölgedeki diğer inanç sistemleriyle kaynaştırarak özgün bir yapı ortaya koymuştur."

Kutlamalar kapsamında ev, çevre ve beden temizliği yapıldığına işaret eden İnayet, oyunlar oynandığını, yarışlar düzenlendiğini, dargınların barıştırıldığını ve kurban kesilerek fakirlere dağıtıldığını anlattı.

Prof. Dr. İnayet, yöresel uygulamalara dair şu bilgileri verdi:

"İzmir'de zengin olmak isteyenler, gül fidanının dibine para kesesi bırakırken Balıkesir ve Çanakkale'de sabah erken saatlerde su kenarlarına gidilmektedir. Ağrı ve Iğdır'da kızların kısmet açma amacıyla yaptıkları mantıvar geleneği yaşatılmaktadır. Burdur'da akarsu kenarlarında taşlarla küçük evler yapılırken Bolu'da bebek isteyenler, bezden bebekler hazırlamaktadır. Bu uygulamaların tamamı eskiden yeniye geçişi, arınmayı ve bolluğu simgelemektedir."

Zengin mutfak kültürünün de bu süreçte sergilendiğini dile getiren İnayet, keşkek, kuzu çevirme, sütlaç ve çeşitli hamur işlerinin yer aldığı sofraların insanların bolluk ve bereket dileklerini yansıttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş