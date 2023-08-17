Bursa'da Yıldırım Beyazid Külliyesi'nde her ayın 16'sında Yıldırım Beyazid dualarla anılıyor. Yapılan faaliyetlerle külliye canlandırılmaya çalışılıyor.

Her ayın 16'sında Yıldırım Beyazid'i anıyorlar

BURSA - Bursa'da Yıldırım Beyazid Külliyesin'de her ayın 16'ısında Yıldırım Beyazid dualarla anılıyor.

Yıldırım Beyazid Külliyesi'nde bulunan caminin imamları, müezzinleri ve cami derneği görevlileri külliyenin canlanması maksadı ile her ayın 16'ısında Yıldırım Beyazid Han'ı dualarla anıyor.

Yapılan faaliyete katılan Hüdavendigar Mehter Takımı yarım saat süren gösterisinin ardından dualara eşlik etmek için külliyeye geçtiler.

Yıldırım Beyazid Cami imamlarından Uğur Gedik, "Burada külliyemizin canlanması, turistlerin tanıması için türlü türlü etkinlikler yapıyoruz, her ayın 16'sında olmasının maksadı Bursa'nın plakasından geliyor. Kuran-ı Kerim, dualar, Peygamber Efendimizi ve bütün geçmişlerimizi yad ederek onları ruhlarına bağışlayarak burada programlar yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Harcıoğlu, "Yıldırım Beyazid Han'ın Türbesi ve Külliyesi'nin olduğu bu yeri ayakta tutabilmek için, mahalle halkı, büyüklerimiz ve yöneticilerimizle birlikte faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Tüm kurumlardan burasının canlandırılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.