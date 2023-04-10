Hem çalıp hem söylediler, polis haftasını kutladılar
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- Hem çalıp hem söylediler, polis haftasını kutladılar Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Polis Teşkilatının 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hekimoğlu türküsünü söyleyerek video klip yayınladılar.
- Hem çalıp hem söylediler, polis haftasını kutladılar
SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Polis Teşkilatının 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hekimoğlu türküsünü söyleyerek video klip yayınladılar.
Sivas Türk Halk Müziği Koro Sanatçısı Ömer Korçum'un destekleriyle hazırlanan klipte yer alan polis memurları stüdyoya girerek Hekimoğlu türküsünü kayıt ettiler. Enstrüman çalan ve türküyü seslendiren polis memurlarının performansı, izleyenler tarafından tam not aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat