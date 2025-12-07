Haberler

Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu yaşanıyor

Mevlana Müzesi'nde 'Şebiarus' yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde düzenlenen uluslararası anma törenleri, 'Huzur Vakti' teması ile ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası önünde dua ederek, Müze'deki Mevleviliğe ait eserleri inceledi.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Saadettin Filiz, AA muhabirine, Kırklareli'nden geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Filiz, "Mevlana'nın türbesine geldik, dua ettik. Rehber eşliğinde geziyoruz. Heyecanlıyız, tüylerimiz ürperiyor." dedi.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
