Hayrat'ta kuaförlük ve pastacılık kursu açıldı

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Nuhoğlu Vakfı Ramiz Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde iki kurs açıldı.

Kaymakam Selçuk Baş, ilçede kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Hayrat'ta kadınların sosyal, ekonomik ve mesleki hayata daha güçlü katılması için önemli adımlar attıklarını belirten Baş, "Burada verilen eğitimler, sadece bir meslek öğretmekten çok daha fazlasıdır." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ise kursların kadınların gelişimi için önemli olduğunu vurguladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demircioğlu da ilçedeki ihtiyaca uygun yeni kurslar açmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Nuhoğlu Vakfı Ramiz Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamza Albayrak, kuaförlük ve pastacılık kurslarına 24 kursiyerin katıldığını aktardı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Meltem Baş da kursların ilçedeki kadınların mesleki donanımını artıracak önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

Protokol üyeleri, İlçe Müftüsü Vahit Şenocak'ın dua etmesinin ardından kurdele keserek kursların açılışını gerçekleştirdi.