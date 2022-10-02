Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu 12 yıldır tamamlanamadı

Haydarpaşa Garı 12 yıldır hizmete açılmayı bekliyor

İSTANBUL - Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hala tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi.

1908 yılında hizmete giren ve İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı'nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor. Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağını gün ise bilinmiyor.