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Hayati İnanç, Hatay'da Aile Yapısının Önemi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Hayati İnanç, Hatay'da Aile Yapısının Önemi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi
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Yazar Hayati İnanç, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte aile yapısının önemine vurgu yaptı ve katılımcılara deneyimlerini paylaştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremler sonrası sosyal bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Canveren Pervaneler Hatay Özel Programı'na" katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşi ilgiyle karşılandı.

İnanç, söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söyleşi sonrası yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iyileşmenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını belirterek, aile ve sosyal bağların da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile yapısının önemine değinen Masatlı, "Bizler aile odaklı sosyal projeleri teşvik ederek ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde ailelerimizin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Program sonunda, Hatay genelinde ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Söyleşiye Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kültür sanat etkinlikleri kapsamında İskenderun ilçesinde de gitarist Christian Lavernier konser verdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'ndaki konser ilgi gördü.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Kültür Sanat
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