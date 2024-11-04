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Hayata Tutunan Kadın: Nurgül Karakurt'un İnanılmaz Başarı Hikayesi

Hayata Tutunan Kadın: Nurgül Karakurt'un İnanılmaz Başarı Hikayesi
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İskenderun'da depremde kızı Hilal Ecrin'i kaybeden Nurgül Karakurt, eşinden öğrendiği klima tamirciliği ile hem ustalık belgesi aldı hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor. HRK Teknik adını verdiği iş yerinde çalışan Karakurt, yaşadığı acıları işine ve çocuklarına motive olarak dönüştürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde kızını kaybeden Nurgül Karakurt, eşinden öğrendiği klima tamirciliği sayesinde hem ustalık hem de usta öğreticilik yapıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Karakurt (33), 6 yıl önce klima tamircisi eşi Sercan Karakurt'tan mesleği öğrendi.

Gördüğü kurslar sonrası girdiği sınavlarda başarı gösterip ustalık ve usta öğreticilik belgesi alan Karakurt, 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettiği kızı Hilal Ecrin ve diğer çocukları Rüzgar ile Kerim Berk'in isimlerinin baş harfi olan HRK Teknik ismini verdiği iş yerinde eşiyle birlikte klima tamirciliği yapıyor.

Karakurt, yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini söyledi.

Depremlerde 3 çocuğundan birini kaybettiğini anlatan Karakurt, şöyle devam etti:

"Depremde 13 yaşındaki kızım Hilal Ecrin Türkan'ı kaybettim. Depremden sonra işime daha çok bağlandım. Kızımın acısını unutamam ancak bir şekilde bir yerlere motive olmam lazım. 2 çocuğum daha var, onlar için işimi daha çok severek yapıyorum. Daha çok bağlandığım için de bir nebze kafa dağıtıyorum. Şu anda özel olarak yapıyorum servisliğimi, çalıştığım kurumlarım da var, müşterilerim de var. Hedefim kadın istihdamını daha çok güçlendirmek, büyütmek, kadınlara destek olmak."

Karakurt, her kadının istediği her şeyi başarabileceğini kendisinin de bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.

"Eşimle gurur duyuyorum"

Karakurt'un eşi Sercan Karakurt (38) ise eleman bulmakta sıkıntı çektiği için eşinden yardım istediğini ve zamanla eşinin klima tamirciliğinde ustalaştığını anlattı.

Yaklaşık 6 yıldır eşiyle birlikte çalıştıklarını ifade eden Karakurt, şunları kaydetti:

"Eşim bir gün dedi ki; ben bu işin her şeyini öğrenmek istiyorum, ustalığımı da yapacağım, öğreticiliğimi de. Ben bu işin inceliklerini öğrettim kendisine, önce pratikte kendini geliştirdi, okuluna yazıldı, bununla ilgili belgeler almak istedi. Gitti, eğitimlerini tamamladı, başarılı bir şekilde sınavlarını verdi. Bende olmayan belgeleri bile kendi aldı. Şu an iş yerimizde ustamız da usta öğreticimiz de kendisi. Bu işi başarabildiği, altından kalkabildiği için özellikle depremden sonra bir can kaybetmemize rağmen depremden sonra yapmış olduğu bu cesurca atılımından dolayı eşimle gurur duyuyorum."

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Kültür Sanat
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