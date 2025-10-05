Haveran Türk Musikisi Topluluğu İlk Konserine Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi, ud sanatçısı Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar'ın kuruculuğunu ve genel sanat yönetmenliğini üstlendiği "Haveran Türk Musikisi Topluluğu", 19 Kasım'da Türk musikisinin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Akademiysen sanatçılar, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan kadrosuyla 30 Ağustos 2025'te kurulan topluluk, Türk musikisi mirasını geleceğe taşımayı hedefliyor.

Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haveran Türk Musikisi Topluluğu'nun, klasik, halk, tasavvuf ve mehter musikilerinin seçkin eserlerini Türk musikisi çalgılarının tüm çeşitleriyle sahneye taşıdığını söyledi.

Geçmişin derinliği ile geleceğin vizyonunu, geleneğin zarafeti ile modern yorumları bir araya getirdiklerini belirten Kaçar, "Topluluğumuz, Türk musikisi kültürü ve sanatı için yeni bir icra anlayışı ortaya koymaktadır. Çok yakında Haveran Türk Musikisi Topluluğu'nun bu eşsiz repertuarını, musiki deneyimiyle değerli sanatseverlerle sahnede buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Konser için hazırlıklarını sürdüren topluluk, ilk konserini 19 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vermeye hazırlanıyor.