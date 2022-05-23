Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi'ne bir ödül daha - Haberler

Örcün Sultan Baba Türbesi yakınında bulunan ve Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen tarihî hamamda oluşturulan Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi bir kez daha ödüllendirildi.

Sultan Baba Mescidi ile birlikte haziran ayında resmî açılışı yapılması planlanan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından, tarihî hamam yapısının yeniden inşa edilerek işlevlendirilmesiyle kent yaşamına kazandırılması, kent kültürünün ve hüsn-i hat sanatının yaşatılmasına katkı verilmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

İKİNCİ KEZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz yıl 641 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması'nda, Örcün Sultan Baba Türbesi altında bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya edilen "Tarihi Hamam Restorasyonu Projesi" başarı ödülü kazanmıştı.

BAŞKAN SEZER'DEN TEŞEKKÜR

Hat müzesine verilen ödülün ilçeyi gururlandırdığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi'ne verdiği katkılardan dolayı Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerine, ayrıca; yapımında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

HAT MÜZESİ İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Gölcük Belediyesi tarafından yenilenerek ilçeye kazandırılan hamam; Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Müze; mesire alanı ile birlikte Gölcüklüler ve çevre illerden gelen misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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