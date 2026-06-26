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Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri' gerçekleştirildi

Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri' gerçekleştirildi
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Ankara'da Hatay Medeniyetler Korosu tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri'nde farklı yörelere ait eserler seslendirildi. Konsere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

ANKARA'da Hatay Medeniyetler Korosu tarafından 'Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri' gerçekleştirildi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserde Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı. Konser, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren konserde, farklı yörelere ait birçok eser seslendirildi. Dinleyicilerin yoğun ilgisine neden olan konserde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de unutulmadı. Konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Medeniyetler Korosu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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