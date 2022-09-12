Hatay kültür sanat: Hatay'daki 'Ters Ev' yılın ilk 8 ayında 186 bin ziyaretçi ağırladı

Hatay haberler: Hatay'da Altınözü Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Evi"i yılın ilk 8 ayında 186 bin kişi ziyaret etti.

Hatay'da Altınözü Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Evi"i yılın ilk 8 ayında 186 bin kişi ziyaret etti.

Geçen yıl mart ayında Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metrekare alana inşa edilen ev, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde gezilebilen Ters Ev'i geçen yıl 111 bin kişi ziyaret etti.

Dikkati çeken yapı, 2022 yılının ilk 8 ayında ise 186 bin kişiyi ağırladı.

Adana'dan Ters Ev'i ziyaret etmeye gelen Yüksel Güngör, AA muhabirine, ilk kez gördüğü yapıyı çok beğendiğini söyledi.

Güngör, Hatay'a gelen ziyaretçilere Ters Ev'i gezmelerini tavsiye etti.

Ailesiyle evi ziyaret eden Servet Yaşar da Ters Ev'i çok beğendiklerini belirterek, "Çocuklarımla birlikte bol bol fotoğraf çektirdik." dedi.

Ziyaretçilerden Burak Yapıcı, eşiyle gezdikleri Ters Ev'i "muhteşem" diye değerlendirdi.