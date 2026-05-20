Hatay'da tarihi meclis binasında perdelerini açan tiyatroda çocuklar için oyun sahnelendi

Depremde yıkılan tarihi meclis binası aslına uygun yeniden inşa edilerek Devlet Tiyatroları'na tahsis edildi. Hatay Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk çocuk oyunu 'Masal Treni', minik izleyicilerle buluştu.

Depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binasında hizmet vermeye başlayan Devlet Tiyatroları (DT), çocuklar için "Masal Treni" oyununu sahneledi.

Anadolu'yu raylar üzerinde dolaşarak tiyatroyu şehir şehir vatandaşlarla buluşturan "Vagon Sahne" projesinin çocuk oyunu "Masal Treni", İskenderun'daki son temsilinin ardından Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde perde açtı.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı eser, Hatay Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen ilk çocuk oyunu oldu.

Çocukların ilgi gösterdiği temsilde, renkli ve duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binası ile arkasında yer alan Adalı Konağı, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş, dün Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katılımıyla sahnelenen "Bu da Geçer ya Hu" isimli oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser olmuştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
