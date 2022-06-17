Hatay'dan Amanoslar'ın zirvesine doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'dan Amanoslar'ın zirvesine doğa yürüyüşü yapıldı

AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
Hatay'dan Amanoslar'ın zirvesine doğa yürüyüşü yapıldı

Dörtyol Kaymakam Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın zirvesindeki Mığır Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dörtyol Kaymakam Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın zirvesindeki Mığır Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Ergün ve beraberindekiler, patika yollardan yürüyerek 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesi'ne ulaştı.

Burada zirveye Türk bayrağı asan protokol, İstiklal Marşı okudu.

Doğa yürüyüşüne Belediye Başkanı Fadıl Keskin, bazı kurum amirleri ve muhtarlar da katıldı.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title