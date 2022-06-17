Hatay'dan Amanoslar'ın zirvesine doğa yürüyüşü yapıldı Dörtyol Kaymakam Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın zirvesindeki Mığır Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Dörtyol Kaymakam Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın zirvesindeki Mığır Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kaymakam Ergün ve beraberindekiler, patika yollardan yürüyerek 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesi'ne ulaştı. Burada zirveye Türk bayrağı asan protokol, İstiklal Marşı okudu. Doğa yürüyüşüne Belediye Başkanı Fadıl Keskin, bazı kurum amirleri ve muhtarlar da katıldı. AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

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