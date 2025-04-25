Hatay'da 'Seyr-i Temaşa' Tiyatro Oyunu Büyüledi
Hatay'da gerçekleştirilen 'Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri kapsamında, tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği 'Seyr-i Temaşa' adlı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi. Oyuncular, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında, "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp, yönettiği ve oynadığı tek perdelik tiyatro oyunu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelendi.
Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat