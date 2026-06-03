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Reyhanlı'da öğrenciler farklı kültürleri müzikle buluşturdu

Reyhanlı'da öğrenciler farklı kültürleri müzikle buluşturdu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, 6 aylık çalışmayla Tunuslu rapçi Balti'nin Arapça 'Allo' adlı eserini seslendirerek farklı kültürleri müzikle buluşturdu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilerden oluşan koro, farklı kültürleri müzik aracılığıyla buluşturduğu özel bir çalışmaya imza attı.

Reyhanlı İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni Süleyman Aytekin öncülüğünde koro kuruldu. 6 ay süren çalışmada öğrencilerin yer aldığı koro, Tunuslu rapçi ve müzik yapımcısı Balti'nin söylediği Allo adlı eseri seslendirdi. Arapça seslendirilen eser, beğeni topladı. Farklı kültürleri müzik aracılığıyla buluşturduklarını belirten müzik öğretmeni Süleyman Aytekin, "Son dönemlerde ülkemizde yaşanan acı olaylar, öğrenciler ve öğretmenlerin dolaylı şekilde etkilenmesi nedeniyle böyle bir çalışma yürütmek istedik. Okulda akademik değil de sanatsal ve psikolojik boyutundan biz sorumluyuz. Bu yüzden öğrencilerimizle her zaman koro çalışması, ekip çalışması, öğretmenlerimizle de aynı şekilde kolektif bir çalışma yürütmekteyiz. 6 aylık süreçte hazırlandık biz bu çalışmaya. Çok güzel olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'BOŞ DERSLERİMİZDE ÇALIŞTIK'

Korodaki öğrencilerden Bilal Apiş, "Çok uzun çalışmalar sonucu böyle bir eser ortaya çıktı. Boş derslerimizi ve öğle aralarımızı bu çalışmaya harcadık ve en sonunda böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.

Okul müdürü Mahmut Şanverdi ise bu tür sosyal etkinliklerin ara vermeden sürdürüleceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu eser müzik öğretmenimiz Süleyman Aytekin ve öğrencilerimiz tarafından ortaya koyuldu. Bu sanatsal çalışmaları hocamız boş derslerinde, öğle aralarında ve okul çıkışlarında büyük bir özveriyle çalışarak öğrencilerimizle hazırladı. Amacımız öğrencilerin, sanatsal faaliyetlerle zaman geçirmesini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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