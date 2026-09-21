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Hatay'da Mevlid-i Nebi etkinliğinde Dr. Hüseyin Hazırlar konferans verdi

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Hatay'da Mevlid-i Nebi etkinliğinde Dr. Hüseyin Hazırlar konferans verdi
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Hatay'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" temalı program düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar konferans verdi, sonunda Hazırlar'a Habib-i Neccar tasvirli tablo hediye edildi.

Hatay İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" temalı program düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Hatay Vali Yardımcısı Emin Kaymak, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, kurum amirleri, ilçe müftüleri ve davetliler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Hz. Peygamber'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve insanlığa bıraktığı değerler ele alındı.

Programın konuşmacısı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, "Peygamberimizden Bize Miras: Güzel Ahlak" başlıklı konferans verdi. Hazırlar, konuşmasında Hz. Peygamber'in örnek hayatından ve ahlaki

erdemlerinden kesitler aktararak, güzel ahlak anlayışının günümüzdeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferansta ayrıca, Hz. Muhammed'in insanlığa bıraktığı evrensel miras ve bu değerlerin günlük hayattaki yansımaları üzerinde duruldu. Program, katılımcıların takip ettiği konferans ve gerçekleştirilen değerlendirmelerle devam etti.

Etkinliğin sonunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'a, Hatay'ın manevi sembollerinden Habib-i Neccar'ın tasvirinin yer aldığı özel bir tablo hediye edildi. Hediye takdiminin ardından program iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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