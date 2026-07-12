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Hatay'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

Hatay'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Amik Ovası'nda çiftçiler tarafından ekilen ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi. Aşağıoba Mahallesi'ndeki tarlalar dronla görüntülenirken, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları dronla görüntülendi.

Amik Ovası'nda bazı çiftçiler tarafından ekilen ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

Aşağıoba Mahallesi'nde sarıya bürünen ayçiçeği tarlası, dronla görüntülendi.

Bazı vatandaşlar ise ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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