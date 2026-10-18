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Hatay Altınözü'nde 10. Zeytin ve Gastronomi Festivali Semicenk konseriyle sona erdi

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Hatay Altınözü'nde 10. Zeytin ve Gastronomi Festivali Semicenk konseriyle sona erdi
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi; festival Semicenk konseriyle sona erdi. Etkinlikte yöresel ürün stantları gezildi, araçlar kent turu attı; Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Semicenk'e plaket ve zeytinyağı hediye etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın dün açılışını yaptığı festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

Vatandaşlar yöresel ürünlerin satıldığı stantları gezdi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

Festival kapsamında motosiklet, vosvos ve offroad araçları kent turu attı, bisiklet gösterisi yapıldı.

Festivalin kapanışında önce Mary Jane ardından da Semicenk sahne aldı. Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Semicek'e plaket ve zeytinyağı hediye etti.

Kaynak: AA
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