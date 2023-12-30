Hat, Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Kübra Ünsaç, Eşi Benzeri Olmayan Eserini Kütahya'da Sergiledi

Hat, tezhip ve minyatür sanatçısı Kübra Ünsaç, eşi benzeri olmayan, bakış açısına göre şekli değişen dört boyutlu "Anaformik Esmaül Hüsna" eserini 26 yıl önce sanata başladığı Kütahya'da ilk kez sergiledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) davetiyle Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde eserlerini sergileyen 57 yaşındaki Ünsaç, sanat hayatı süresince yaklaşık 300 eser yaptı.

Bakıldığı açıya göre şekil değiştiren küp biçimindeki "Anaformik Esmaül Hüsna" eserinin en fazla beğeniyi topladığı sergi, 31 Aralık akşamına kadar ziyarete açık kalacak.

Kübra Ünsaç, AA muhabirine, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun olduğunu, İstanbul'da Musiki Eğitim Vakfının el sanatları bölümünde tezhip ve minyatür hocalığı yaptığını söyledi.

Kütahya'da tanıştığı bir kanaat önderinin tavsiyesiyle 26 yıl önce bu sanata başladığını belirten Ünsaç, şöyle devam etti:

"Kütahya'da bulunmamın nedeni bu sanata başlamama sebep olan hocam olarak kabul ettiğim kişidir. O dönem ciddi bir sağlık problemi yaşamıştım. Sanata ilgim vardı. Bu kişi bana tezhip sanatına başlamam tavsiyesinde bulundu. Ben de bu tavsiye üzerine tezhibe başladım. Çok şükür crohn hastalığını da yenmeyi başardım. Bu hastalığı olan insanlar genelde pek ayağa kalkamazlar. Ben bu sanatın katkısıyla iyileştim."

"En önemli eserim Anaformik Esmaül Hüsna"

Ünsaç, yaklaşık 300 eseri bulunduğunu ve bugüne kadar 8 kişisel sergi açtığını, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma sergilerde eserlerinin sanatseverlerle buluşturulduğunu aktardı.

"Anaformik Esmaül Hüsna"nın yapımına değinen Ünsaç, şu bilgileri verdi:

"Son yaptığım en önemli eserim, Allah'ın 99 güzel isminin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in isminin yer aldığı 'Anaformik Esma-ül Hüsna' oldu. Bu eserimin tasarlanma ve yapım aşaması 6 ay sürdü. Noktalama tekniğini de kullanarak pleksiden küp şeklinde yaptığım dört boyutlu bu eser bakış açısına göre Allah, Muhammed, gül ve Es-Sabur hat yazıları görünüyor. Bu eserin eşi benzeri bulunmuyor. Benim için en önemli olan bu eseri sanata başladığım şehir olan Kütahya'da sergiliyorum."

Ünsaç, sanatını gençlere öğretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.