Hat sanatçısı su kabağına işlediği eserini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye etmek istiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hat sanatını su kabağına işleyen Mahmut Ertan, hazırladığı eserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor. Su kabağı üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazan Ertan, bu ayetlerin büyü ve sihirden koruduğunu söyledi.

Burhaniye'de çalışmalarını sürdüren 76 yaşındaki hat sanatçısı Mahmut Ertan, su kabaklarına hat sanatını işliyor. Su kabağı üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazan sanatçı, hediyeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırmak istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği yarışmalara da katılan Mahmut Ertan, "Hatların her harfinin bir enerjisi olduğunu, bu enerjiyi çevresine yaydığını biliyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, Cumhurbaşkanımız için hem kabak hem de keçe üzerine Kalem Suresi'nin son iki ayetini yazdım. Kendisine nasıl ulaştıracağımı bilemiyorum. Mutlaka vermenin bir yolunu bulacağım. Cumhurbaşkanı Külliyesine gitsem beni içeri alırlar mı? Yoksa 'bize ver, biz ulaştıralım mı' derler bir türlü karar veremedim. Niyetim kendi elimle teslim etmek. Milletvekili tanıdıklarım var. Onlar, 'biz verelim, biz ulaştırırız' dediler. Burada parti başkanıyla 2 yıl önce görüştüm, 'getir, biz veririz' dedi. Ben eserlerimin nasıl yapıldığını, ekolümün ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ayrıca kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan edeceğim keçeye işlenmiş hat var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı