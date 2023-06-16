Halk Oyunları Gösterisinde Evlenme Teklifi

Bolu'da, farklı yaşlardan 160 kişinin sergilediği halk oyunları gösterisinde Halk Oyunları Eğitmeni Enes Metin, izleyiciler arasında bulunan kız arkadaşı Ayşe Nur İslam'a sahnede evlenme teklifi etti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Gazel Folklor Spor Kulübü ve BAİBÜ Türk Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu TÜHOM tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halk oyunları gösterisi Bordo Salon'da gerçekleştirildi. Halk danslarının nesilden nesile aktarılması ve geleneklerin yaşatılması için düzenlenen gösterilerde 7'den 70'e farklı yaşlarda 160 kişi yer aldı. Farklı yörelerden halk oyunlarıyla yaklaşık 3 saat süren gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Halk oyunları gösterileri sırasında duygusal anlar da yaşandı. Gösteride yer alan Halk Oyunları Eğitmeni Enes Metin, izleyiciler arasında bulunan kız arkadaşı Ayşe Nur İslam'ı sahneye davet ederek evlenme teklifinde bulundu. Erkek arkadaşının evlenme teklifi karşısında büyük şok yaşayan İslam, evet diyerek teklifi kabul etti. - BOLU