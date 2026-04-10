Haberler

Halit Akçatepe AKM'de özel bir geceyle anılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının usta oyuncusu Halit Akçatepe, 13 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle anılacak. 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programının ilki, ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜRK sinemasının usta oyuncularından olan Halit Akçatepe, 13 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek özel bir törenle anılacak.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerini anmak amacıyla hayata geçirilen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı serisinin ilki Halit Akçatepe için düzenlenecek. 13 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek gecenin sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil yapacak. Saat 20.00'de başlayacak anma programında; Emel Sayın, Nükhet Duru ve Serkan Çağrı, usta sanatçının anısına sahne alacak. Program kapsamında ayrıca Akçatepe'nin hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

