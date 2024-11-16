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Hakim Serdar Bayraktar İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Hakim Serdar Bayraktar İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Hakim Serdar Bayraktar anısına Çukurkuyu Beldesi'nde hatıra ormanı oluşturdu. Etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca "Hakim Serdar Bayraktar Hatıra Ormanı" oluşturuldu, 200 fidan toprakla buluştu.

Erzincan'ın Kemah ilçesi nüfusuna kayıtlı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanıyken ocak ayında hayatını kaybeden Hakim Serdar Bayraktar için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Çukurkuyu Beldesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Merhum Bayraktar için başsavcılıkça gerçekleştirilen organizasyonla Çukurkuyu Beldesinde oluşturulan "Hakim Serdar Bayraktar Hatıra Ormanı"nda 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, hakimler, savcılar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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