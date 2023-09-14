Hadrianapolis Antik Kenti'nde Yapılan Kazılarda Yeni Salonlar Bulundu

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde, 5 bin 500 yıl öncesine ait yer altı kaya yerleşkesinde yapılan kazılarda; galeriler ile Bizans ve Romalılara ait yaşam izlerinin olduğu salonlar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Galeriler içerisine sağlı sollu olarak aydınlatma nişleri yapılmış. Burasının mumlarla aydınlatıldığını söyleyebiliriz. Yine bir diğer tespitimiz ise bu galerilerde birkaç hayvan kabartması karşımıza çıktı" dedi.

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 2022'de Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde yeni tarihi yapılar olduğunu tespit etti. Bölgede, 5 bin 500 yıl öncesine ait yer altı kaya yerleşkesi bulundu. 2023 yılında kazı çalışmalarına başlandı. Kaya yerleşkesindeki toprak dolgular kaldırılarak, galerilere ulaşıldı. Bu galerilerde, Bizans ve Romalılara ait yaşam izlerinin olduğu salonlar bulundu.

'YENİ GALERİLER VE SALONLAR TESPİT ETTİK'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "2022 yılında tespit ettiğimiz bu kaya yerleşkesinde, 2023 yılında kazı çalışmalarını planladık. Bu yıl da kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştirdik. Halen çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Burada daha öncesinde bilinen bir yer olduğunu duymuştuk. Yerine geldiğimizde bir tonozlu galeri ile bir salona ulaştık. Buradan içerinin yoğun bir şekilde toprakla dolduğunu gördük. Aslında kazı çalışmalarımız bizim bir bakıma içerdeki bu dolgu toprağı almakla başladı. Dolgu toprağı aldıktan sonra ulaştığımız birinci salondan farklı noktalara giden yeni galeriler ortaya çıktı. Bu galerileri takip ettikçe ikinci salona ulaştık. İkinci salonda da yine üç noktada farklı yönlere giden galerileri gördük. Bu galerilerden bir tanesinin büyük bir salona ulaştığını da gördük. Bu salondan ise yine içerideki toprak dolguyu kaldırmaya devam ettikçe farklı noktalara giden yeni galeriler tespit ettik" dedi.

Yer altı kaya yerleşkesinin 5 bin 500 yıl önce kullandığını, yerleşkenin Kapadokya ile özdeşleşmiş bir kültür varlığı olduğunu belirten Doç. Dr. Çelikbaş, Karabük sınırları içinde böyle bir varlığın bulunmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

'2024 YILI İÇERİSİNDE GALERİLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Doç. Dr. Çelikbaş, "Kalkolitik dönemden, özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde ve Bizans dönemine kadar da kullanım gördüğünü bize göstermiş oldu. Gelecek yıl da burada yine o tespit ettiğimiz ve kazısını henüz tamamlamadığımız 2024 yılı içerisinde galerilere devam edeceğiz. Bu yer altı kaya yerleşkesine girişi sağlayan galeriler içerisinde dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de galeriler içerisine sağlı sollu olarak aydınlatma nişleri yapılmış. Burasının mumlarla aydınlatıldığını söyleyebiliriz. Yine bir diğer tespitimiz ise bu galerilerde birkaç hayvan kabartması karşımıza çıktı. Dolayısıyla insanların burada yaşamlarını da sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca buranın bir dini bağlantısı var mı? Bunu da henüz tam olarak tespit etmiş değiliz ama bu konunun üzerinde de şu anda araştırmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ilerleyen kazıların bu konuda bize daha çok veri sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.