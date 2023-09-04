Hadise, Menemen'de Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında konser verdi

Ünlü sanatçı Hadise, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Ulukent Mahallesi'nde konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Hadise, sahne performansıyla da Ulukent'i yıktı geçti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da üniversiteyi kazanan ve yeni üniversite mezunu Menemenli gençlere 5'er bin lira teşvik ve başarı ödülü verdiklerini müjdeledi.

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Konser programları çerçevesinde ünlü sanatçı Hadise, Ulukent'te sahne aldı. Binlerce hayranıyla Kent-2'de buluşan Hadise, en sevilen şarkılarını Menemenliler için söyledi. Sahne şovuyla herkesi büyüleyen Hadise müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

"İşimiz gücümüz Menemen"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan daha sonra alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Büyük bir destekle sahneye çıkan Başkan Pehlivan, Menemen için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını ve Menemenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü çerçevesinde düzenlediğimiz konserlerimiz çok renkli geçiyor. Menemenimizin her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, mevcut hizmetleri daha kaliteli yapmanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirici bir hizmet anlayışının, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmanın gayreti içinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilere büyük destek

Konsere gelen öğrencilere de seslenen Pehlivan, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler Sizlere bir müjdem var. Menemen Belediyesi olarak bu yıl üniversite kazananlara ve üniversiteden mezun olan öğrencilerimize 5'er bin lira teşvik ve başarı ödülü veriyoruz. Sizleri bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu. Pehlivan'ın müjdesi büyük alkış aldı.

Konserin sonunda Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, eski Ulukent Belediye Başkanı Feyzullah Ergin ve Menemen'in yerel sanatçısı Oğuz Görceğiz, Hadise'ye özel el yapımı portresini ve ilçeye özgü çömlekten yapılan gramafon hediye etti.

Hadise konseri ile tavan yapan 100. Yıl coşkusu; bugün Maltepe'de Linet, Suzan Kardeş, Oğuz Görceğiz konseri ile sürecek. - İZMİR