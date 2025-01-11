Hacılar Taş Köprüsü Restorasyonu Tamamlandı

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Hacılar Taş Köprüsünün restorasyonu tamamlandı.

Hacılar Mahallesi'nde Tohma Çayı üzerine 1757'de Abidin Paşa tarafından kesme ve kaba taş kullanılarak yaptırılan ve doğal afetlerden etkilenen köprüde geçen yılın başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahlarından bulan köprü, çalışma kapsamında aslına uygun şekilde yenilendi.

Mahalle Muhtarı Hanifi Kaştaş, AA muhabirine, tarihi taş köprünün yeniden ayağa kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaşkaş, "İpek Yolu üzerinde asırlardır kullanılan tarihi köprümüzde tadilat ve bakım çalışmaları tamamlandı. Şahsım ve mahallemiz adına Karayolları Genel Müdürlüğüne, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprünün hayırlı olmasını diliyorum." dedi.