Hacı Fatma Bodur Anısına Mevlit ve Hayır Yemeği Düzenlendi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, merhum Hacı Fatma Bodur'un anısına mevlit okutuldu ve yaklaşık 4 bin kişiye hayır yemeği ikram edildi. Programa Kale Grubu Şirketleri'nin yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Grubu Şirketleri ile Kale Seramik Fabrikaları Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur'un annesi merhum Hacı Fatma Bodur'un anısına mevlit okutuldu, yemek ikram edildi.
Seramik Mahallesi'ndeki Hacı Fatma Bodur Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Program kapsamında yaklaşık 4 bin kişiye hayır yemeği ikram edildi.
Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, damadı Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Kültür Sanat