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Hacı Bektaş Veli Külliyesi 8 ayda 385 bin ziyaretçiyi ağırladı

Hacı Bektaş Veli Külliyesi 8 ayda 385 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni, bu yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 kişi ziyaret etti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni, bu yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 kişi ziyaret etti.

Yaşadığı 13. yüzyılda Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatını şekillendiren ve Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılan Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin yanı sıra döneme ait eşyaların sergilendiği müzenin bulunduğu külliye, yıl boyunca yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni bu yılın ocak-ağustos döneminde 385 bin 232 kişi ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli'yi anma programlarının gerçekleştirildiği ağustos ayı en çok ziyaretçinin geldiği dönem olurken, geçen ay burayı 144 bin 361 kişi gezdi.

Kaynak: AA
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