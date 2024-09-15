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Güzel Aşklar Diyarı Dizisi Sosyal Medyayı Sarsıyor

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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, Özgü Kaya'nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahnesiyle izleyicileri derinden etkiledi. Kıraç'ın seslendirdiği 'Zeynebim' türküsü eşliğinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı, çarpıcı bir ön izleme sahnesiyle daha yayınlanmadan konuşulmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahne, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıraç'ın yorumladığı 'Söğüdün yaprağı narindir, narin' dizeleriyle başlayan 'Zeynebim' türküsü, izleyen herkesi duygulandırdı.

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı, ekrana gelmek için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici çekimleri ve başarılı rejisiyle dikkat çeken diziden ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya'nın canlandırdığı 'Deniz' karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile'nin (Melis Birkan) o gelinliği ağlayarak çözdüğü sahne, Kıraç'ın seslendirdiği "Zeynebim" türküsünde geçen 'Söğüdün yaprağı narindir, narin…' mısrası eşliğinde ekrana geldi. Video, Kanal D'nin sosyal medya hesaplarından ise, "Hayat narin bir çiçek… Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor." notuyla paylaşıldı.

KAPADOKYA'DA İMKANSIZ AŞK…

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi. Dizinin çekildiği yerler ve mekanlar şimdiden merak konusu oldu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI, DEV KADROLU

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak ve Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı'nın çok yakında Kanal D'de ekrana geleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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