Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde 23 Nisan etkinliği

Avanos ilçesindeki Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Müzenin çocuklara yönelik başlattığı "MüzeDen-iz" sosyal sorumluluk projesinin açılış atölyesi çocuklarla yapılan faaliyetle gerçekleştirildi.

Teması "Bir zamanlar çocuk, oyun ve oyuncak" olarak belirlenen atölyede önce Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Özdemir tarafından geçmişin oyun ve oyuncaklarının anlatıldığı sunum yapıldı.

Sunumun ardından çocuklara müze gezdirildi. Gezinin devamında çocuklar sunumda görmüş oldukları antik dönem oyuncakları çamurdan şekillendirdi. Çocuklara antik dönemdeki oyun ve oyuncaklar tanıtılarak farkındalık oluşturuldu.